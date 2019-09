Wanhopige Japanse veteraan maakt met goedbedoelde tweets de crisis bij twee Europese topclubs compleet

Het is momenteel niet het seizoen van Milan en Manchester United. De Rossoneri verloren afgelopen weekend met 1-3 van Fiorentina en zijn pas 16de in de Serie A. De Red Devils staan op een teleurstellende 8ste plaats in de Premier League en spelen maandag tegen Arsenal. Crisis dus en toen moesten de tweets van Keisuke Honda nog komen.

De Japanse veteraan, intussen 33 jaar, speelde het laatst voor Melbourne City in Australië. Sinds begin juli zit de 98-voudige (37 doelpunten) echter zonder club. De aanvaller hield zijn conditie even op peil bij ex-club VVV Venlo, maar wil liever weer aan de slag bij een grotere club.

In die optiek stuurde Honda twee tweets de wereld in. Eerst eentje naar Man United, daarna eentje naar Milan. “Geef me een voorstel. Ik heb geen geld nodig, maar ik wil voor een geweldig team en met geweldige ploeggenoten spelen”, stuurde hij naar de Engelse club.

Give me an offer. I don't need money but I need to play with great team and great team mate! @ManUtd @ManUtd_JP — KeisukeHonda(本田圭佑) (@kskgroup2017) September 27, 2019

“Ik wil jullie altijd helpen. Bel me als je me nodig hebt!”, was de boodschap voor de Milanezen. Voor wie Honda in het verleden al twee keer uitkwam.

I have always wanted to help you. Call me when you need me! @acmilan — KeisukeHonda(本田圭佑) (@kskgroup2017) September 30, 2019

De tweets komen ietwat wanhopig over, maar de bedoelingen van Honda zijn oprecht. Volgend jaar vinden de Olympische Spelen namelijk plaats in Tokio en de aanvaller wil natuurlijk dolgraag met het Japanse elftal deelnemen. De tweet tonen echter ook de huidige staat waarin Milan en Man United zich bevinden. Als zelfs een speler als Honda hoopt op een plekje in hun selecties, dan moet het inderdaad crisis zijn bij beide Europese topclubs...