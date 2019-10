25 supercars cadeau aan gerecht om veroordeling te vermijden: welkom in het decadente luxeleventje van de vicepresident van één van Afrika’s armste landen

Luxewagens, enorme paleizen, jachten en sloten champagne: het is dagelijkse kost voor de zoon van de president-dictator van Equatoriaal Guinea. Een land waar nochtans driekwart van de bevolking in armoede leeft. Om een veroordeling voor witwaspraktijken te vermijden, gaf Teodorin Obiang Nguema het gerecht een geschenkje: 25 luxewagens. Goed voor meer dan 25 miljoen euro.

De ogen van Philip Kantor, directeur van het Britse veilinghuis Bonhams, blonken toen hij de pers toesprak. “Dit is een uitzonderlijke verkoop.” Een understatement, want in de countryclub in Genève gingen ...