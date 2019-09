Club Brugge moet James Rodriguez én Gareth Bale niet vrezen in Champions League-wedstrijd tegen Real Madrid

Goed nieuws voor Club Brugge. In de selectie van Real Madrid-trainer Zinédine Zidane voor de wedstrijd op de tweede speeldag in de Champions League is namelijk geen plaats James Rodriguez en Gareth Bale. De exacte reden is niet bekend.

Bale leek op de weg naar de uitgang bij Real maar bleef uiteindelijk in Madrid. Hij stond dit seizoen al 514 minuten op het veld, waarin hij goed was voor twee doelpunten en een assist. James keerde terug na een avontuur bij Bayern en mocht blijven na de zware blessure van Marco Asensio. De Colombiaan speelde tot op heden 314 minuten bij Real en liet één assist noteren.

Zo komt Lucas Vazquez waarschijnlijk in de ploeg bij De Koninklijke als rechtsbuiten, met Karim Benzema als spits en Eden Hazard op links. Vazquez stond dit seizoen drie keer in de basis en scoorde in de openingsmatch tegen Celta de Vigo. Tijdens de Madrileense derby van afgelopen weekend bleef de 28-jarige Spanjaard een hele wedstrijd op de bank.

De selectie van Real: