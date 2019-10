Vrouw wil koste wat het kost gsm met gezichtsherkenning van vriendje ontgrendelen

Bezoekers van een publiek park waren vorige week getuige van een vreemd schouwspel toen een akkefietje tussen een man en vrouw - vermoedelijk een koppel - in een worstelpartij ontaardde. De vrouw was erop gebrand de smartphone met gezichtsherkenning te ontgrendelen. Dat leek echter niet naar de zin van de kerel, die zijn uiterste best deed om zijn gelaat te verbergen. Het is niet duidelijk waar de beelden werden gemaakt, maar het fragment werd intussen miljoenen keren bekeken op Twitter.

“Ik dacht eerst dat ze hem met peperspray bewerkte, tot ik zag dat het een telefoon was”, klinkt het op Twitter waar de beelden vorige week maandag werden gedeeld. Het regende intussen reacties op het bizarre beeldfragment.

De meeste kijkers zijn het erover eens dat “de relatie wellicht voorbij is, als ze elkaar amper vertrouwen”. Anderen denken dat het ‘gevecht’ in scène is gezet als sociaal experiment, om te zien of iemand in de bres springt voor de man. Er zijn er ook die vermoeden dat alles fake is of dat de kerel auditie doet om in de nieuwe Matrix mee te spelen (door de bewegingen die hij maakt, nvdr.).

En dan zijn er ook nog die een logische verklaring hebben voor het voorval: “Hij moest gewoon zijn ogen hebben gesloten om de gezichtsherkenning te omzeilen.” Het blijft een raadsel wat er echt gebeurde, al hebben enkelen wel een theorie: “Zijn gsm stond waarschijnlijk vol berichten van andere vrouwen.”

