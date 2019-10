127 dagen na de verkiezingen, en na 48 dagen onderhandelen, ligt er een Vlaams regeerakkoord. “Een sterk akkoord voor een sterk merk”, klonk het. Toch zijn er wel nog wat bedenkingen te formuleren. Want hoe gaan ze dit allemaal betalen? En hoe vermijden ze dat Jambon I opnieuw vervalt in een kibbelkabinet? Bovendien is het nog maar de vraag of dit alles de federale regeringsvorming zal vergemakkelijken.