Met de stempel van Vlaams Belang en het vraagteken van ‘Wie zal dat betalen?’: de besparingen dreigen als lijken uit de kast te vallen

De regering-Jambon I noemt zichzelf een “investeringsregering” die “omhoog kijkt”. Het akkoord dat na een marathonzitting van 21 uur is bereikt, bevat trofeeën voor zowel N-VA als CD&V en Open VLD. Maar ook de stempel van Vlaams Belang is zichtbaar. Het grote vraagteken is wie deze ambities zal betalen. De besparingen dreigen de komende dagen als lijken uit de kast te vallen.