COMMENTAAR. Als Anderlecht Kompany toch blind blijft volgen, zeggen ze misschien beter dat plaats negen volstaat

Onlangs in Manchester. De galamatch die Vincent Kompany krijgt van Man City, is voor ­Anderlecht de enige Europese verplaatsing dit seizoen. RSCA maakt er iets prestigieus van en laat ook veel sponsors mee­vliegen. Bij de terugvlucht loopt het vliegtuig echter vertraging op. Spelers, sponsors en bestuur zijn ­vertrekkensklaar, maar er moet gewacht worden op één man: Kompany. Die komt pas later met zijn gevolg. Verbazing alom, maar niemand die er iets op durft te zeggen.