De verschillen tussen Club Brugge en Real Madrid zijn buitenaards groot (en toch is er hoop op een stunt)

Real Madrid is de grootste club ter wereld. Met in hun rangen de beste Belgische voetballer aller tijden, Eden Hazard, die in zijn eentje meer waard is dan de volledige spelerskern van Club Brugge. En hij is daar slechts één van de jongens. Desondanks sluimert er hoop op een stunt. Het lijkt te gek voor woorden. Of niet?

Hala Madrid y nada más. Leve Madrid en niets meer. Ietwat hol misschien die slogan – in 2014 zelfs op single uitgebracht door Cristiano en co. –, maar wat is er nog na Real? Geen club is groter. Commercieel gezien niet. Qua prijzenkast in La Liga niet. Dertien keer de Champions League gewonnen, nog een record. En, op Manchester City na, de meest waardevolle spelerskern op deze planeet. Real speelt in een andere galaxy. Holle slogan? In de ogen van de Madrilenen is Brugge de dwergplaneet Pluto – of het hol ervan – en zijn ze zelf de zon rond wie alles draait. Galácticos, nog altijd. Leve Madrid en niets meer.

En toch gelooft Club Brugge in iets meer. “We beginnen deze wedstrijd met het idee dat we moeten winnen, anders kan je beter niet komen”, zegt Simon Mignolet.

Het lijkt niet van deze wereld om te geloven dat de buitenaardsen van Real te pakken zijn. Belgische successen in de Champions League, zeker op verplaatsing, zijn niet zelden gebouwd op de miserie van een ander. Toch in de 21ste eeuw. Monaco werd vorig seizoen weliswaar met 0-4 ingeblikt, maar die ploeg streed toen meer om de rode lantaarn. Anderlecht haalde in 2014 in Arsenal een 3-0-achterstand op, maar The Gunners zwalpten toen in de middenmoot. De laatste echte stunt dateert van 22 oktober 2003 in San Siro. Club won er met 0-1. AC Milan was op dat moment houder van de Cham­pions League én ongeslagen koploper in de Serie A. Net zoals Real vandaag.

Toen, thuis voor de buis, keek de 15-jarige Simon Mignolet, pas doelman geworden, hoe Dany Verlinden zich de bijnaam The Wall toe-eigende en een voorbeeld werd voor de jonge Truienaar. “Dat is een mooie herinnering, hè”, bekent Mignolet. “Er leeft veel vertrouwen in de groep na de resultaten van de laatste weken tegen Galatasaray, maar ook Dinamo Kiev en LASK Linz. Dat waren op een andere manier heel moeilijke matchen. We hebben al heel wat watertjes doorzwommen.”

Tunnelvisie

Mignolet, de enige die al kilometers maakte op dit hoge ­niveau, hamert op tunnelvisie. Letterlijk. Niemand mag zich laten verblinden door dat Koninklijke wit. “Ja, dat we niet in die tunnel staan en denken dat we tegen grote sterren in het veld komen. Neen, we moeten ons voorbereiden alsof dit een wedstrijd is als een andere. Weliswaar tegen een ploeg met ongelooflijke individuele kwaliteiten, die we alleen kunnen verslaan als wij een unit zijn.”

Mignolet gaf eerder al aan dat ploegen als Real tegen de ‘kleintjes’ een snipperdag durven nemen. Een beetje lef mag dan wel. Zie naar Ajax, de unit die vorig seizoen 1-4 won op Bernabéu. Alleen met een stevig blok maak je van Real elf vallende sterren. Een doelman die alles pakt. En een geniale gek. In 2003 was dat Andres Mendoza, vandaag wordt er gerekend op Emmanuel Dennis, aanvaller met een nog steeds onvervuld potentieel. Met zijn snelheid en diepgang kan hij de Madrileense defensie pijn doen. Maar zelfs al neigt Sergio Ramos in zijn verdedigende acties vaak naar zelfoverschatting, dan nog geeft Real schrikwekkend weinig weg. Het is maar de vraag hoeveel ballen Dennis en zijn spitsbroeders überhaupt tot bij Thibaut Courtois krijgen.

Clement in stijl

Club wil het alleszins in stijl doen. Zeker trainer Philippe Clement, die Santiago Bernabéu betrad in een wit hemdje en fonkelnieuwe witte sneakers. Hij was erbij in 2003, in Milaan. Als speler. “We gaan niet op tot onze zestien terugkruipen. We weten wat we willen. Maar op dit niveau mag je plan nog fantastisch zijn, we zullen een dosis geluk nodig hebben. En een doelman die een onmogelijke bal pakt. Het wordt wel interessant. Ik ga veel te weten komen. Hopelijk positieve dingen. Maar ik wil vooral een ploeg zien die blijft gaan, wat er ook gebeurt.”

Al beseft Clement ook: “Hebben wij een superdag en zij een mindere, dan is er iets mogelijk. Want het kan snel gaan. Jongens als Eden Hazard hebben zoveel kwaliteiten dat één actie voor de ommekeer kan zorgen. Hopelijk wachten ze nog een week.”