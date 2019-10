3.600 Brugse fans in Bernabéu voor Real - Club Brugge (al zijn er dat eigenlijk een pak meer)

Bij Club Brugge kreeg men officieel 3.600 tickets voor de eigen supporters vanavond in Santagio Bernabéu. Die kaartjes waren in een mum van tijd uitverkocht en dus zochten de supporters van Club andere manieren om de match bij te wonen. Naar verluidt zullen er daarom ook een pak Club-fans in de thuisvakken van Real Madrid zitten.

Gisteren waren er niet langer tickets te koop via de website, maar in de weken daarvoor was dat wel het geval. In Bernabéu kunnen ruim 80.000 fans binnen, gisteren waren er 72.000 tickets verkocht.

Al vijf matchen ongeslagen

Het lijken on-Belgische cijfers, maar Club Brugge is nu al vijf wedstrijden – of een jaar lang – ongeslagen in de Champions League. Vorig seizoen verloor blauw-zwart de eerste twee matchen tegen Dortmund en Atlético. Daarna speelde Club drie keer gelijk en won het tussendoor in Monaco. Ook tegen Galatasaray op de openingsspeeldag verloor het niet. Toen werd het 0-0, ook al de derde brilscore op rij in de CL.

Benieuwd of Club morgen mits een mirakel(tje) de ongeslagen reeks kan verder zetten.