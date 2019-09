Trump ‘misbruikte positie ook in Australië’

Niet alleen de Oekraïense premier, ook de Australische premier zou van Donald Trump een ongepaste vraag gekregen hebben. Volgens The New York Times vroeg de Amerikaanse president hem om te helpen het Mueller-onderzoek in diskrediet te brengen.

De zaak komt aan het licht omdat de transcriptie van het telefoongesprek een speciale status van geheimhouding kreeg, net zoals het telefoontje met de Oekraïense premier aan wie Trump vroeg om de handel en wandel van de zoon van zijn politieke concurrent Joe Biden te onderzoeken.

“Het gesprek met de Australische premier Scott Morrison toont aan dat de president de hoogste diplomatie gebruikt voor persoonlijke politieke belangen”, klinkt het. Het gesprek zou onlangs hebben plaatsgevonden.

Het Mueller-onderzoek gaat over de Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen van 2016. Die zaak kwam aan de oppervlakte via Australische inlichtingendiensten, wat meteen ook de reden is dat Trump aan dat land een onderzoek vraagt.