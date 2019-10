Intussen op Anderlecht: Marc Coucke sprak na match tegen Waasland-Beveren met spelers, gisteren met Vincent Kompany

Het was symbolisch. Manager Michael Verschueren voerde Vincent Kompany gisteravond naar huis. Er was weliswaar urenlang crisisoverleg geweest bij Anderlecht na de 6 op 27 – voorzitter Marc Coucke was er ook – maar het vertrouwen in Vince The Prince blijft. Zondag had Coucke ook de spelersgroep al constructief toegesproken.

Anderlecht heeft elke maandag een evaluatiemoment met Vincent Kompany. Gisteren werd dat wekelijkse momentje wel een heus crisisoverleg. Marc Coucke kwam naar Neerpede. Als zijn agenda het toelaat, probeert de voorzitter elke maandag eens langs te komen, maar gisteren spendeerde hij heel de middag op de club. De president en manager Michael Verschueren maakten het vragenvuur voor Kompany dit keer toch pittiger. Na de 0-0 tegen Waasland-Beveren en de dramatische 6 op 27 moest de speler-manager bepaalde keuzes verantwoorden.

Toch ging iedereen na vijf uur als vrienden uiteen. Meer nog, om een statement te maken, bracht Michael Verschueren Vince The Prince zelfs naar huis in zijn auto voor het oog van de fotografen.

Natuurlijk zijn er vrijdag tegen Charleroi geen excuses meer – winnen is de enige uitweg – maar grote conclusies werden nu nog niet getrokken door het bestuur. Het geloof in Kompany blijft en ook op T1 Simon Davies wordt nog niet geschoten.

Foto: Olivier Matthys

Coucke trok gisteren ook niet naar de kleedkamer. De jongens die wedstrijdminuten nodig hadden, speelden een oefenmatch tegen Roeselare en wonnen met 5-1. Vlap scoorde twee keer en Thelin, Chipciu en youngster Yaya Guindo troffen ook raak. Ook Trebel pakte weer speelminuten.

De voorzitter moest de groep ook niet meer toespreken, want dat had hij zondagavond al gedaan na de brilscore tegen Waasland-Beveren. Vincent Kompany was toen aangeslagen en Coucke koos in de vestiaire voor positivisme. Hij maakte zijn jongens niet af, maar hield een constructief pleidooi. De mentaal broze spelers moeten niet nog dieper in de grond worden geduwd.

Het zou een advies kunnen zijn van mental coach Ellen Schoupe. Ook zij was gisteren present op het oefencomplex, maar dat is ook niet uitzonderlijk. De mental coach voerde gesprekken met de jongens die daar nood aan hadden, maar de spelers werden niet echt uit hun dagelijkse routine gehaald.

Vanden Borre in de fitness

Het bestuur wil vrijdag wel een reactie zien tegen Charleroi. De vrees bestaat dat de supporters anders de boel in de fik zullen steken op Mambourg en Anderlecht heeft nog één match voorwaardelijk achter gesloten deuren staan. Die mag niet effectief worden, dus wordt ook nog met de harde kern overlegd.

De man die gisteren trouwens de meeste rust uitstraalde op Anderlecht, was Anthony Vanden Borre. Scherp als een mes werkte Vdb gewoon zijn programma af in de fitness. Onverstoorbaar.