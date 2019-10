Boerin durfde pikante fotoshoot bijna niet aan, maar is blij dat ze zich liet overtuigen: “Echt superleuk”

Sinds jaar en dag verschijnt in Nederland en België de Boerinnen Kalender met foto’s van het mooiste wat het Nederlandse - en soms ook Belgische - platteland te bieden heeft. De mooi Maaike houdt van feesten, haar manege en uiteraard paarden, maar was onzeker over haar deelname. De 24-jarige uit Almelo liet zich uiteindelijk overtuigen door vriendinnen om model te staan in de pikante fotoshoot en vond de ervaring toch “superleuk”.