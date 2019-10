Doek gevallen over Thomas Cook in ons land

Het was maandag de hele namiddag nagelbijten voor de zowat 500 medewerkers van Thomas Cook Retail België. De hamvraag: had de directie het voorbije weekend de broodnodige 5 miljoen euro gevonden om de 85 reiskantoren van Thomas Cook en Neckermann de komende drie maanden open te kunnen houden en zo de jobs van de zowat 270 medewerkers in de reisbureaus en nog eens 230 op de hoofdzetel – minstens tijdelijk – te redden? Met die 5 miljoen hoopte de Belgische directie een doorstart te kunnen financieren onder het merk Neckermann.

Het antwoord zou worden meegedeeld op een bijzondere ondernemingsraad die rond 15 uur moest beginnen. “Maar die werd zonder verdere uitleg verdaagd tot 16 uur”, zei Els De Coster van de liberale vakbond ACLVB. Uiteindelijk zou het nog tot 17 uur duren alvorens het personeel het verdict te horen kreeg.

Veeg voorteken

Het uitstel bleek een veeg voorteken. Want iets na vijven kreeg het personeel te horen wat velen al vreesden: Thomas Cook Retail België gaat de boeken neerleggen. “Ondanks zeer intensieve gesprekken met verschillende partijen tot het laatste ogenblik was er jammer genoeg geen akkoord over de noodzakelijke kortetermijnfinanciering”, klonk het bij de directie, die schermde met interesse van meerdere touroperators, hoteluitbaters en investeringsmaatschappijen uit binnen- en buitenland. Maar “de tsunami die door het faillissement van de Thomas Cook Group (de Britse moedergroep, nvdr.) werd veroorzaakt, bleek te groot.”

Een zware slag voor de circa 500 medewerkers, die vorige week nog de dans ontsprongen. Toen werden in ons land drie andere bedrijfsonderdelen, die de reizen organiseerden, al failliet verklaard en gingen 75 banen voor de bijl. Slechts uitstel van executie, zo blijkt nu: de getroffen medewerkers verliezen niet alleen hun baan, maar zullen normaal gezien ook enkel kunnen rekenen op een maximale compensatie van 25.000 euro. Zelfs al hebben ze volgens hun anciënniteit recht op meer.

Intussen vallen internationaal nóg meer dominostenen uit het Thomas Cook-reisimperium omver. In Nederland is de lokale tak van Thomas Cook maandag al failliet verklaard; voor de circa 200 medewerkers is collectief ontslag aangevraagd. En in Frankrijk beslist een rechter dinsdag over het lot van Thomas Cook France. Daar dreigen 780 banen te verdwijnen.