6.000 euro winst kost Leroy haar topjob

Het moge duidelijk zijn voor Belgische bedrijfstoppers die naar Nederlandse firma’s overstappen: in het calvinistische noorden heerst een andere zakelijke ethiek, en wordt van grote bazen complete onkreukbaarheid verwacht.

Die ingesteldheid breekt Dominique Leroy (54) nu zuur op. Toen ze begin september bekendmaakte dat ze naar de Nederlandse telecomoperator KPN verhuisde, kwamen er vanuit het Nederlandse zakenleven meteen giftige opmerkingen over de overstap naar een concurrerend bedrijf. Dat doe je niet, klonk het over de grens.

Daar kwam bij dat Leroy deze zomer een pakket Proximus-aandelen verkocht, terwijl ze achter de schermen al met KPN in gesprek was. En dat wijst op eventuele handel met voorkennis: toen ze haar overstap begin september officieel bekendmaakte, ging het aandeel van Proximus een pak lager, en had de aandelenverkoop haar minder opgebracht. Leroy ontkent met klem dat ze met die aandelentransactie iets illegaals deed.

Michel Maus Professor fiscaal recht “Dat de haaien bij KPN Leroy nu uitspuwen in plaats van tot nader order pal achter haar te staan, is cynisch”

Maar het Nederlandse KPN – dat ­Leroy pas eind oktober officieel ging benoemen, waarna ze op 1 december aan de slag zou gaan – koos maandag eieren voor zijn geld en trekt de benoeming van Leroy definitief in. De druppel is volgens specialisten de zelden geziene demarche van de Belgische autoriteiten om een gerechtelijk onderzoek te openen naar de vermeende handel in voorkennis, inclusief een huiszoeking bij Leroy thuis.

Het Nederlandse KPN lijkt de beruchte snelheid van het Belgische gerecht te kennen en noemt “de duurtijd van de procedures door de Belgische auto­riteiten onduidelijk en onvoorspelbaar”. Volgens KPN-voorzitter Duco Sickinghe is die onzekerheid “niet in het belang” van de ­Nederlandse telecomgigant. Hij heeft het over een moeilijke beslissing.

Daarenboven voelde Sickinghe de hete adem van de invloedrijke Nederlandse beleggersvereniging VEB in de nek. Die drong erop aan dat KPN Leroy pas zou benoemen nadat er volledige duidelijkheid was over de controversiële aandelentransactie.

Terugkeer uitgesloten

Leroy belandt door de beslissing van KPN pijnlijk tussen wal en schip: weg bij Proximus zonder vertrekvergoeding, en officieel nog niet aan de slag in Nederland. Proximus-voorzitter Stefaan De Clerck (CD&V) sluit een terugkeer van Leroy overigens uit, vermits ze zelf haar ontslag gaf. Intussen startte Proximus al een procedure om een nieuwe CEO te zoeken.

De Clerck beklemtoont het “grootste respect” te behouden voor de gewezen Proximus-topvrouw, en heeft zijn bedenkingen bij het onderzoek en wat hij “roekeloze huiszoekingen” noemt. Ook de vakbonden noemen een terugkeer “ondenkbaar, gelet op de erg brutale manier waarop mevrouw Leroy Proximus de rug toekeerde”.

Volledig bekaaid blijft Leroy niet achter: KPN vergoedt haar voor het werk dat ze de voorbije ­weken achter de schermen al voor het bedrijf verrichtte. VUB-professor fiscaal recht Michel Maus vindt de houding van het Nederlandse bedrijf niettemin weinig fraai: “Dat de haaien die haar bij Proximus hebben losgeweekt haar nu uitspuwen in plaats van tot nader order pal achter haar te staan, is cynisch.”

De betwiste aandelentransactie die Leroy zuur opbreekt, leverde haar een meerwaarde van amper 6.000 euro op. Bij Proximus streek ze jaarlijks meer dan 900.000 euro aan salaris en bonussen op. En bij KPN zou Leroy evenveel verdienen als haar voorganger, zo’n 1,5 miljoen euro per jaar.