Thaise regering wil nieuwe hoofdstad

De eerste minister van Thailand overweegt om Bangkok te verlaten en uit te wijken naar een nieuwe hoofdstad. Bangkok is overvol en kreunt onder files en luchtvervuiling.

“De eerste optie is een stad vinden die niet te ver en niet te duur is om naartoe te verhuizen”, zei hij tijdens een conferentie. “De tweede optie is om naar de buitenwijken van Bangkok te verhuizen om de grote drukte te verminderen.”

Indonesië is op dit ogenblik een gelijkaardige denkoefening bezig, Myanmar bouwde zelfs al een nieuwe stad. In Thailand is nog geen ernstige studie naar de verhuizing gebeurd, maar ook de ex-premier liet er al eens een ballonnetje over op. Toen keek hij naar een provincie op 100 km van de hoofdstad. (kba)