Sancties Europese Unie doen Venezolaanse president Maduro “lachen”

De Venezolaanse president Nicolas Maduro heeft maandag gezegd dat de sancties die de Europese Unie heeft opgelegd aan zeven leden van de Venezolaanse veiligheids- en inlichtingendiensten hem “doen lachen”.

“Ik geef niets om de sancties van de Europese Unie, ze maken ons aan het lachen want ze duwen hen in een doodlopende straat en doen hen wegzinken in de modder van een falend beleid (...), dat van (de Amerikaanse president) Donald Trump tegen Venezuela”, verklaarde de socialistische staatsleider tijdens een persconferentie in Caracas.

De EU nam vrijdag sancties tegen de zeven leden van de veiligheids- en inlichtingendiensten wegens hun betrokkenheid bij “foltering en andere ernstige schendingen van de mensenrechten”. Volgens een mededeling van de Raad (de EU-instelling waarin de lidstaten zetelen) waren vier van de zeven geviseerden betrokken bij de dood van kapitein Acosta Arevalo, een van samenzwering betichte militair die in juni overleed nadat hij tijdens zijn hechtenis vermoedelijk gefolterd werd. De zeven Venezolanen mogen niet langer naar de EU reizen en eventuele tegoeden op Europees grondgebied worden bevroren.

Venezuela werd twee jaar geleden het eerste Latijns-Amerikaanse land waartegen de EU sancties uitvaardigde. Intussen staan al 25 functionarissen van het regime van president Nicolas Maduro op de sanctielijst. Er is ook een wapenembargo ingevoerd.