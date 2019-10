Viering voor vermoorde Julie Van Espen in Antwerpse kathedraal

Antwerpen / Schilde / Merksem / Schoten - De eucharistieviering in de Antwerpse Onze-Lieve-Vrouwekathedraal zal komende zondag in het teken staan van Julie Van Espen, de 23-jarige studente uit Schilde die in mei vermoord werd. Dat meldt de communicatiedienst van de Universiteit Antwerpen in een persmededeling.

Familie, vrienden en medestudenten komen naar de kathedraal. Al wie Julie een warm hart toedraagt, is welkom. De boodschap ’We are all love, dare to love as Julie did’, die door Julie zelf geleefd werd, staat centraal in de viering, die wordt voorgegaan door Mgr. Johan Bonny, bisschop van Antwerpen.

Julie Van Espen verdween op 4 mei. De studente was thuis met de fiets vertrokken richting Antwerpen, waar ze met vriendinnen had afgesproken, maar kwam daar nooit aan. Haar lichaam werd twee dagen later in het Albertkanaal in Merksem teruggevonden.

Diezelfde dag werd ook Steve Bakelmans gearresteerd. Hij was op camerabeelden in de buurt van het kanaal te zien met haar fietsmand in zijn handen. Hij bekende dat hij Julie wilde verkrachten en dat hij haar gedood had omdat ze zich hevig verzette.

