Code geel afgekondigd: paraplu’s in de aanslag voor gietende regen en onweer

Na een druilerig weekend en een al even sombere maandag, wordt ook de rest van de week ingezet met regen. Een stevige regenzone trekt dinsdagochtend over het land, zet je schrap voor stevige buien en onweer. Het KMI kondigt code geel af en het noodnummer 1722 wordt geactiveerd.

Het weer op dinsdag Foto: KMI

Een actieve regenzone trekt dinsdag over het land. Dat brengt zware bewolking en hevige buien met zich die gepaard gaan met onweer. Op sommige plaatsen kan er 20 tot 30 l/m² vallen. De maxima schommelen tussen 15 en 19 graden. Woensdag valt er eerst nog wat lichte regen in het zuidoosten. Daarna is het overal wisselend bewolkt met kans op een lokale bui. Het wordt aanzienlijk koeler met maxima van 10 tot 14 graden. Donderdag blijft het fris maar wel droog op een lokaal buitje in na. Vrijdag is het meestal zwaarbewolkt met perioden van regen of buien en maxima rond 15 graden.

250 km file

Het druilerige weer laat zich ook in het verkeer voelen. Er staat dinsdagvoormiddag tot 250 km file op de Vlaamse wegen. “Dat is uitzonderlijk”, zegt Peter Bruyninckx, woordvoerder van het Vlaams Verkeerscentrum. Oorzaak van de files zijn verschillende lichte aanrijdingen, die wel een grote impact hebben op het verkeer. Bruyninckx raadt ook aan extra voorzichtig te rijden omdat het op sommige plaatsen glad kan liggen door een nat wegdek.

Door protest van boeren die op weg zijn naar Den Haag is een chaotische situatie op de Nederlandse wegen ontstaan. Een woordvoerder van de ANWB meldt dat er in totaal bijna 500 kilometer file staat. Dat is vooral een gevolg van het boerenprotest, maar ook zijn er enkele ongelukken geweest.