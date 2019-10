Madrileense kranten voeren druk op Eden Hazard nog wat op voor treffen met Club: “Bernabeu wacht op jou”

Club Brugge speelt vanavond (om 18u55!) in het Santiago Bernabeustadion zijn tweede duel in de groepsfase van de Champions League. Real Madrid is uiteraard de favoriet vooraf, maar Club Brugge mag wel stilletjes hopen op een verrassing. De Madrileense motor sloeg dit seizoen immers nog niet echt aan. De Madrileense kranten voeren dan ook de druk op topaankoop Eden Hazard nog wat op.

Na een miserabele voorbereiding begon Real Madrid de competitie in Spanje half augustus met vraagtekens. Intussen palmden de manschappen van coach Zinédine Zidane wel de koppositie in La Liga in met 15/21, maar sprankelen deed De Koninklijke dit seizoen nog niet. Afgelopen weekend werd in een zoutloze derby tegen Atlético Madrid nog 0-0 gelijkgespeeld. De Champions League-campagne werd twee weken geleden ingezet met een kansloze 3-0 nederlaag bij PSG.

Ook onze landgenoten Eden Hazard en Thibaut Courtois hebben het niet onder de markt in Madrid. Courtois, een certitude in doel, snoerde echter de mond van zijn criticasters met twee clean sheets op rij. Hazard, deze zomer voor honderd miljoen euro overgekomen van Chelsea, miste de competitiestart door een hamstringblessure. Intussen speelde hij al vier officiële duels voor de Madrilenen, maar hij kon nog geen doelpunt scoren of aanbrengen. En dus wordt de druk door de Madrileense kranten opgevoerd, met Hazard telkens groot op de voorpagina.

Marca richt zich kort maar krachtig tot de Rode Duivel: “Hazard, Bernabeu wacht op jou”.

Bij AS citeren ze fijntjes de middenvelder, die gisteren een druk bijgewoonde persconferentie gaf: “Ik verwacht ook meer van mij”.

