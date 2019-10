IJsberg van 345 miljard ton breekt af in Antarctica

Een blok ijs van 1.582 km², vijfmaal de grootte van Malta, scheurde af van het Amery ijsplateau in Antarctica. Dat blijkt uit foto’s van Copernicus, het aardobservatieprogramma van de EU. De afscheuring is volgens wetenschappers geen gevolg van de klimaatopwarming.

D28 is de grootste ijsberg die in vijftig jaar tijd afscheurde van het Amery ijsplateau. Dat plateau is het derde grootste op Antarctica en bestaat uit ijs dat vanaf een gletsjer in zee stroomt.

??The new D28 Iceberg (five times the area of Malta ???? or ~1582km²) just calved away from Amery ice shelf ????#Antarctica

??Before (20/09) and after (25/09) #Sentinel1??????? captures processed by @StefLhermitte pic.twitter.com/4uN3Ce6E9D — Copernicus EU (@CopernicusEU) September 30, 2019

Wetenschappers wisten dat de ijsberg zou afbreken, want zo wordt het evenwicht in de omgeving bewaard. Het afscheiden van een ijsberg balanceert de input van verse sneeuw. “Het is interessant om dit na al die jaren te zien”, zegt professor Helen Fricker van het Scripps Institution of Oceanography aan BBC. Ze benadrukt dat deze gebeurtenis niets te maken heeft met de klimaatverandering. Via satellietbeelden die sinds de jaren ‘90 worden bijgehouden is te zien dat Amary in evenwicht is met de omgeving, hoewel er meer smeltwater is in de zomer.

Het is wel mogelijk dat door het verlies van zo’n grote ijsberg de omgeving verandert. D28 zal gemonitord worden, omdat de kans bestaat dat de ijsberg voor problemen zorgt in de scheepvaart.