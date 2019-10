Wie wil erfgoed nog restaureren?

Ingelmunster - Van de Brusselse Kathedraal van Sint-Michiel en Sint-Goedele tot het stadhuis van Antwerpen. Van Nederland tot Vietnam. Allemaal bouwwerken en projecten die door Group Monument uit Ingelmunster onder handen zijn genomen. “De glorie van het verleden herstellen is onze passie”, vertelt Pieter De Poorter van Group Monument, dat ook benaderd werd voor de heropbouw van de Notre-Dame in Parijs.

De geschiedenis van Group Monument gaat terug tot in 1886. “In die tijd had elk dorp, naast een pastoor en een dokter, ook een aannemer en een metser. In Ingelmunster was de lokale metser Albéric Vanderkerckhove. Na de eerste wereldoorlog kreeg hij de geuzennaam ‘kerkenbouwer’. Hij was namelijk de man die de Lakenhalle en de Sint-Maartenskathedraal van Ieper gerestaureerd heeft, die door de bombardementen zwaar beschadigd waren”, zegt Pieter De Poorter, gedelegeerd bestuurder van Group Monument.

In de jaren 80 nam zijn vader het bedrijf Vandekerckhove over, waarbij hij diverse expertises samenbracht. “Vandaag telt ons bedrijf 650 medewerkers met specialisatie in onder meer restauratie, renovatie en nieuwbouw. We zijn geen traditioneel bouwbedrijf en zien onszelf als buitenbeentje. Maar dan één met een grote liefde voor erfgoed waarvan een tijdloze schoonheid uitgaat.”

Notre-Dame

De instroom van het juiste vakmanschap is vandaag geen sinecure. Zeker niet als je weet dat er binnenkort een hele generatie vakmensen bij Group Monument op pensioen gaat. “We zoeken in de eerste plaats mensen die gepassioneerd zijn door hun vak”, vertelt De Poorter. “Wij kunnen hen een job aanbieden die garant staat voor beroepstrots en zelfontwikkeling. Het eindresultaat van onze restauratiewerken is iets dat de tijd trotseert. Kijk maar naar onze realisaties zoals de Kathedraal van Sint-Michiel en Sint-Goedele in Brussel, het kasteel van Alden Biesen, het stadhuis van Antwerpen, de Raad van State in Den Haag of de Kathedraal Notre-Dame van Saigon (Ho Chi Minh). Dat zijn projecten die je graag op je palmares schrijft.”

Klopt het dat Group Monument ook voor advies gevraagd werd voor de heropbouw van de Notre-Dame in Parijs? “We werden inderdaad benaderd. Maar het is nog te vroeg om een duidelijk antwoord te geven op hoe dat dossier verder evolueert.”

Lees verder...

>

>

>