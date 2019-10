Thomas Meunier gelinkt aan Juventus, Jan Vertonghen hint op nieuw contract

In de groep van Club speelt PSG vanavond tegen Galatasaray. Nu Thomas Meunier weer meer ­basisplaatsen verzamelt bij de Fransen, wordt hij ook opnieuw aan Juventus gelinkt. De rechtsback heeft maar één jaar contract meer.

Dat geldt ook voor Jan Vertonghen bij Tottenham. “Ik heb nog enkele mooie jaren voor mij en ik wil nog zo veel mogelijk matchen op het hoogste niveau betwisten, zoals tegen Bayern. Ik ben bij Tottenham aan mijn achtste seizoen bezig en voel me hier heel goed.”

Of u Kevin De Bruyne zal kunnen bewonderen tegen Dinamo Zagreb, is nog afwachten. De spelverdeler sloeg gisteren de training over. Hij is onzeker.