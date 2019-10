Integraal regeerakkoord straks beschikbaar, maar jongerenvoorzitters misnoegd: “Keur niets goed zonder de tijd het helemaal te lezen”

De integrale tekst van het 300 pagina’s tellend regeerakkoord zal “tegen de middag” beschikbaar zijn. Dat laat de woordvoerder van toekomstig minister-president Jan Jambon verstaan. Dat is erg kort op de partijcongressen van N-VA, CD&V en Open Vld waar de leden straks moeten beslissen over regeringsdeelname. Niet iedereen is gelukkig met die strakke timing. “Ik keur geen tekst goed die ik niet volledig gelezen heb”, zegt Hans Maes, voorzitter van Jong VLD. Ook bij CD&V-jongerenvoorzitter Sammy Mahdi klinkt hetzelfde verweer.

Het blijft nog even wachten op de integrale tekst van het Vlaamse regeerakkoord. Maandag stelden formateur Jan Jambon en partijvoorzitters Gwendolyn Rutten (Open Vld), Bart De Wever (N-VA) en Wouter Beke (CD&V) enkel een samenvatting van een tiental pagina’s en de krachtlijnen van het akkoord voor. Op de volledige tekst, van naar schatting 300 bladzijden, was het wachten tot vandaag. Afgelopen nacht zouden er naar verluidt nog technische correcties en tekstuele verbeteringen zijn doorgevoerd. De woordvoerder van Jambon heeft intussen laten verstaan dat de tekst “tegen de middag” beschikbaar zal zijn. De leden van de meerderheidspartijen, de media en dus ook de brede buitenwereld zullen dan de integrale tekst van het akkoord kunnen inkijken.

Desalniettemin een krappe timing, vinden jongerenvoorzitters Hans Maes (Jong VLD) en Sammy Mahdi (CD&V). Zij moeten net als alle andere partijleden die dinsdagavond naar de partijcongressen van N-VA, CD&V en Open Vld trekken, over de regeringsdeelname oordelen. En dat gaat niet zonder dat ze de 300 pagina’s van het akkoord grondig hebben gelezen. “Ik heb inderdaad bedenkingen bij de laattijdigheid van de teksten en ik voel ook dat die bedenkingen met het uur breder worden gedragen”, zegt Maes.

“Een beetje vertrouwen”

“Met Jong VLD hadden we een schaduwkabinet met meer dan 20 leden op poten gezet in de verwachting dat we ons op korte tijd door een lijvig document zouden moeten worstelen”, aldus Maes. “Maar ook onze leden moeten vandaag overdag naar school, studeren of werken, wat het erg moeilijk maakt om een geïnformeerde analyse te maken voor het congres.”

Mahdi sluit zich daar helemaal bij aan. “Ik keur ook geen tekst goed die ik niet gelezen heb”, zegt hij aan Belga. “Op basis van een samenvatting en een presentatie kan ik geen goedkeuring geven. Dit gaat over vijf jaar Vlaams beleid. Dan lees ik graag alle punten en komma’s.”

Volgens Open Vld-kopstuk Bart Tommelein moeten de partijleden “een beetje vertrouwen” hebben in de onderhandelaars en worden op zo’n congres alleen de grote lijnen uiteengezet.