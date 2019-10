Presentator Peter Morren wordt perschef van RC Genk

Peter Morren (50) kent u ongetwijfeld als voetbalcommentator en -presentator op Play Sports en VTM/Q2. Vanaf 11 oktober legt hij die functies echter neer, want Morren wordt dan de nieuwe pers- en mediamanager van landskampioen RC Genk. Hij vervangt er na vier jaar Willem Boogaerts.

Morren, die een voetbaldier is en een jarenlange ervaring heeft in de voetbalverslaggeving, is verantwoordelijk voor alle sportieve communicatie en zal daarbij nauw samenwerken met coach Felice Mazzu, sportief directeur Dimitri de Condé en algemeen directeur Erik Gerits. Hij moet de kampioen meer op de kaart zetten. “Ik heb altijd de ambitie gehad om bij een topclub in het voetbal te werken”, aldus Morren. “Ik ben blij dat ik die uitdaging nu kan aangaan bij RC Genk en hoop snel voor een meerwaarde te zorgen.”