40.000 handen op elkaar in Genk voor ex-speler Kalidou Koulibaly: “75 miljoen waard”

Niemand die had durven voorspellen dat hij in het rijtje van Courtois en De Bruyne zou terechtkomen. Maar vijf jaar na zijn vertrek bij RC Genk wordt de marktwaarde van Kalidou Koulibaly (28) op 75 miljoen euro geschat. Morgenavond gaan ongetwijfeld 40.000 handen op mekaar bij zijn terugkeer in de Luminus Arena. Ook al draagt hij dan het shirt van Napoli.