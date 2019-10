Theo Francken excuseert zich bij Vlaams Belang-kiezers: “Jullie zijn geen trollen”

Kiezers van Vlaams Belang zijn géén trollen. Het is Theo Francken die het zegt. Het N-VA-kopstuk excuseert zich dinsdag op zijn Facebookpagina bij de extreem-rechtse kiezers omdat hij zich maandag na de voorstelling van het Vlaams regeerakkoord verkneukelde over “al die VB-trollen” die zo stil waren.

Nadat Vlaams informateur Bart De Wever na de verkiezingen lang gesprekken aanknoopte met Vlaams Belang zaten volgens veel waarnemers ook op zijn startnota de vingerafdrukken van Tom Van Grieken en co. Vooral op het vlak van integratie en inburgering. Veel van de punten uit de nota zijn ook in het Vlaams regeerakkoord te vinden.

“Tiens, al die VB-trollen zijn zo stil precies,” postte Francken maandag op Facebook, waarop de N-VA’er heel veel boze reacties kreeg. Het noopte hem dinsdag tot excuses. “Voor alle duidelijkheid: ik noem VB-kiezers géén trollen. Wel is er een klein deel al maanden bijzonder actief op mijn Facebookpagina. Scheldwoorden als ‘Verrader! Dief! Leugenaar! Postjespakker!’ zijn schering en inslag. Dit agressief getrol van enkelingen verpest de hele sfeer op mijn eigen pagina. Deze groep viseerde ik gisteren,” verduidelijkt Fracken nu.

De gewezen staatssecretaris vindt het naar eigen zeggen ook spijtig dat er geen regering met Vlaams Belang op de been is gebracht. “Ik begrijp dat velen boos en gefrustreerd zijn omdat we geen regering met VB hebben gemaakt. Ik had het ook liever anders gezien maar er was geen meerderheid te maken aangezien Open VLD en CD&V liever het cordon sanitaire in stand hielden en houden.”

Francken verdedigt wel het Zweeds regeerakkoord. Het is volgens hem stevig Vlaams en centrum-rechts te noemen. “Vlaanderen heeft een duidelijk signaal gegeven op 26 mei en dat wordt nu naar best vermogen omgezet in beleid. Perfect is het niet, maar geen enkel regeerakkoord is dat.”