Voldoende melk, elke dag noten en elke week peulvruchten: Hoge Gezondheidsraad lanceert nieuwe vuistregels om langer gezond te leven

De Hoge Gezondheidsraad heeft een lijst van 5 vuistregels en 7 prioriteiten samengesteld waarmee iedere Belg gezonde levensjaren kan winnen door gezond te eten. De deskundigen willen dat de Belg weet welk voedsel hij het best kan eten om het risico op ziekte en overlijden te beperken. Ze geven voor het eerst ook adviezen over de hoeveelheden. Wat staat er op het ideale menu? En welke portie mag je er van eten?

Het internet staat bol van de voedingsadviezen. Alleen ziet een mens op de duur door de bomen het bos niet meer. Het is bovendien geen sinecure om nog te weten wat je voor waar mag aannemen. Volgens de Hoge Gezondheidsraad (HGR) is het daarom belangrijk om een volledige lijst samen te stellen met voedingsadviezen die een positief effect hebben op onze gezondheid. Op basis van recent wetenschappelijk onderzoek, met tips voor voedselkeuzes die afgestemd zijn op onze eetcultuur en waarin de prioriteiten worden beklemtoond.

“De lijst bevat geen grote verrassingen over wat we beter eten en wat beter niet. Maar de HGR maakt wel voor het eerst een ranking op van de prioriteiten”, zegt Loes Neven van het Vlaams Instituut Gezond Leven én een van de 30 experten die aan de lijst meewerkte. “Zo benoemt de Hoge Gezondheidsraad de consumptie van volle granen, groenten en fruit, peulvruchten en noten als prioritair voor de gezondheid. In de voedingsdriehoek vind je die terug in de donkergroene zone. De aanbeveling is dus om hier in verhouding meer van te eten”, vertelt Loes Neven, stafmedewerkster gezonde voeding van Gezond Leven. “De lijst is bovendien bevattelijker en concreter. We kopen voedingsmiddelen, geen voedingsstoffen. Die denkwijze trekt de Hoge Gezondheidsraad nu door in zijn nieuwe adviezen. Niemand haalt een portie calcium, een kilo koolhydraten of een potje verzadigde vetten in de winkel. Maar wél melk, groenten en noten.”

“Voor het eerst geeft de HGR ook advies over de aan te raden consumptiehoeveelheden. Dat is zeker interessant. Wij krijgen sinds de lancering van onze voedingsdriehoek van veel diëtisten en andere professionals de vraag naar aanbevelingen over hoeveel iemand van de verschillende voedingsmiddelen nodig heeft op dag- of weekbasis”, zegt Loes Neven van het Vlaams Instituut Gezond Leven, een van de 30 experten die aan de lijst meewerkte. “We zullen in de komende maanden onze voedingsdriehoek verder ontwikkelen op basis van de adviezen van het HGR. En dit voor verschillende leeftijdscategorieën.”

Vijf vuistregels

De Hoge Gezondheidsraad ziet 5 vuistregels voor de samenstelling van ons menu. Ze zijn van primordiaal belang voor uw gezondheid. Want die 5 prioritaire aanbevelingen hebben volgens de experts het grootste effect op de gezondheid:

- Eet elke dag ten minste 125 g volle graanproducten (liever dan geraffineerde graanproducten). Verkies volkorenbrood boven wit brood en eet volkoren pasta in plaats van witte pasta.

-Eet elke dag 250 gram of twee stukken (liefst vers) fruit. Zorg voor afwisseling en kies voor lokaal geproduceerde seizoensproducten. Was het fruit altijd en schil indien nodig.

-Eet elke dag ten minste 300 gram groenten, rauw of bereid. Varieer in soorten en laat je leiden door het seizoen en lokale producten.

Vervang ten minste één keer per week vlees door peulvruchten. Foto: put

- Eet wekelijks peulvruchten. Vervang ten minste één keer per week vlees door peulvruchten. De teelt en de productie van peulvruchten hebben bovendien een geringe impact op het klimaat.

-Eet dagelijks een klein handjevol (15 tot 25 gram) noten of zaden zonder zoute of zoete omhulsels. De voorkeur gaat uit naar producten rijk aan omega-3 vetzuren.

-Beperk de zoutinname. Kruiden en niet-gezouten specerijen zijn goede alternatieve smaakmakers.

7 prioriteiten

Naast die 5 vuistregels lijstte de Hoge Gezondheidsraad nog 7 prioriteiten op vlak van voedselkeuze op die zeer belangrijk zijn voor uw gezondheid.

-Gebruik elke dag tussen 250 en 500 ml melk of melkproducten.

-Eet elke week één of twee keer vis, schaaldieren of schelpdieren, waarvan één keer vette vis.

-Eet niet meer dan 300 gram rood vlees per week.

- Eet maximaal 30 gram vleeswaren zoals charcuterie en bereide vleeswaren per week.

-Drink zo weinig mogelijk dranken met toegevoegde suikers. Water blijft de beste dorstlesser.

-Zorg voor voldoende calciuminname (950 mg/dag) via diverse natuurlijke bronnen zoals melk en afgeleide producten.

-Zorg voor een toereikende inname van meervoudig onverzadigde vetzuren door de voorkeur te geven aan koolzaad-, soja- en walnootolie en gebruik noten en zaden.