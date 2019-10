Kan Dutroux op 17 oktober vervroegd vrijkomen? “Langer dan 15 jaar in de cel is nutteloos”

Marc Dutroux (62) heeft onlangs een verzoek ingediend om vervroegd vrij te komen, een verzoek dat de strafuitvoeringsrechtbank op 17 oktober behandelt. Maandag besliste de rechtbank nog dat zijn ‘hulpje’ Lelièvre onder voorwaarden vervroegd mag vrijkomen, maar wat is de kans dat ook Dutroux binnenkort de cel mag verlaten? “Het is niet nuttig om langer dan vijftien jaar vast te zitten”, zegt zijn advocaat Bruno Dayez.

“Michel Lelièvre is niet meer dezelfde persoon”, zo oordeelde de rechtbank over het hulpje van kinderverkrachter en -moordenaar Marc Dutroux. Lelièvre hielp Dutroux in 1995 en 1996 bij de ontvoering van An Marchal, Eefje Lambrecks, Sabine Dardenne en Laetitia Delhez. De gerechtspsychiaters noemden Lelièvre een psychopaat die zich liet beïnvloeden door Dutroux en drugsverslaafd was. Hij werd tot 25 jaar cel veroordeeld. En nu is de man dus vervroegd vrij. In het belang van de maatschappij, aldus de rechtbank. Want “door hem nu vrij te laten, kunnen we voorwaarden opleggen. Dat kan niet als hij helemaal vrijkomt”.

Ook Michelle Martin, de ex van Dutroux, werd in 2012 vervroegd vrijgelaten onder voorwaarden. Zij was veroordeeld tot dertig jaar cel. Dutroux zelf diende dan weer onlangs nog een verzoek in om vervroegd vrij te komen. De strafuitvoeringsrechtbank behandelt dat verzoek op 17 oktober.

LEES OOK. Michel Lelièvre, de rechterhand van Marc Dutroux, komt vrij: hier mag hij nog komen en aan deze voorwaarden moet hij zich houden

Dutroux werd in 2004 door het assisenhof van Aarlen veroordeeld tot een levenslange celstraf en tien jaar terbeschikkingstelling van de regering voor de moorden op Julie, Melissa, An en Eefje. Laetitia en Sabine werden levend in zijn huis gevonden.

Psychiatrisch onderzoek

Een panel van deskundigen zal nu beslissen of hij nog steeds een gevaar voor de maatschappij vormt. “Er zal een gedetailleerd psychiatrisch profiel worden opgesteld van mijn cliënt. Zo is de rechtbank in staat een beslissing te nemen met volledige kennis van feiten”, zegt de advocaat van Dutroux, Bruno Dayez, aan RTL.

Dayez hoopt dat Dutroux net als Lelièvre vervroegd mag vrijkomen. “Voorwaardelijke vrijlating is een recht. Als advocaat ben ik verantwoordelijk voor het doen gelden van de rechten van de mensen die mij raadplegen, ongeacht de misdaden die ze hebben begaan. Ik heb niet geweigerd om Dutroux te verdedigen omdat het overeenkomt met de ideeën die ik heb.” Zo is Dayez voorstander van het afschaffen van levenslange celstraffen. “Het is te veeleisend voor de maatschappij en te ingrijpend voor een persoon. Wanneer de staat mensen langer dan vijftien jaar opsluit, wordt hen elke vorm van autonomie ontnomen. Het is niet logisch om te denken dat gedetineerden op de rails kunnen komen met de beperkte middelen die ze hebben. Dat is bespottelijk. Het is een manier van handelen die te vergelijken is met het onder de mat vegen van stof. Het feitelijke probleem wordt niet aangepakt.”

LEES OOK. Huis van Dutroux wordt gesloopt

In theorie komt Dutroux al sinds april 2013 in aanmerking om voorwaardelijk vrijgelaten te worden. Hij verscheen toen voor het eerst voor de Brusselse strafuitvoeringsrechtbank, met de vraag of hij zijn straf thuis met een enkelband mocht uitzitten. Dat verzoek werd toen afgewezen. Volgens experten is de kans echter zo goed als uitgesloten dat het deze keer wel wordt toegestaan.

bekijk ook

Exclusief: zo loopt Marc Dutroux rond in de gevangenis van Nijvel