Seksschandaal in Wallonië: video opgedoken van naakte vrouw met voetballers in cafetaria van voetbalploeg

In het Waalse Thimister-Clermont, nabij Verviers, is een seksschandaal uitgebroken bij de lokale voetbalploeg. Via WhatsApp doen twee naaktvideo’s de ronde die in de kantine van de club opgenomen zijn. Een naakte vrouw is daarin te zien, samen met spelers van het eerste elftal.

In het eerste filmpje is te zien hoe een vrouw op handen en voeten door de cafetaria van voetbalclub La Minerie, een eersteprovincialer, kruipt. Ze is naakt en kruipt in de richting van een van de spelers van de ploeg, die in voetbaltenue op haar staat te wachten. In een tweede video zijn nog explicietere zaken te zien. Zeven spelers van de eerste ploeg waren naar verluidt aanwezig.

Op het eerste gezicht lijkt het alsof de vrouw alle handelingen bewust en gewillig stelt, van aanranding of grensoverschrijdend gedrag lijkt geen sprake. Volgens de politie kwam er nog geen klacht binnen.

Een goede zaak voor het imago van de club en de spelers is het niet. De bestuurders hebben daarom sancties opgelegd. Twee spelers zijn geschorst. “Dit is een catastrofe voor onze club”, zegt voorzitter Joseph Gaillard.

Een speler, die naar eigen zeggen niet bij de feiten aanwezig was maar de beelden wel zag, keurt de feiten in de kranten van Sudpresse af. “Voor het imago van de club, zowel voor de jeugdspelers als de eerste ploeg, is dit geen goede zaak. Het neemt stilaan enorme proporties aan.”