Vijf verdachten Belgisch-Braziliaanse drugtrafiek blijven in de cel

In het onderzoek van de Brusselse federale gerechtelijke politie naar een drughandel tussen Brazilië en België zijn uiteindelijk vijf verdachten onder aanhoudingsbevel geplaatst en de Brusselse raadkamer heeft hun voorlopige hechtenis intussen al met een maand verlengd. Dat meldt het Brusselse parket. De organisatie zou sinds 2018 een twintigtal containers met drugs naar België gesmokkeld hebben. In België werden 9 personen opgepakt en werd 150.000 euro in beslag genomen.

Het onderzoek ging in juni 2019 van start toen de Brusselse FGP verwittigd werd dat er in Brazilië twee containers waren onderschept die de haven van Antwerpen als bestemming hadden. Het ging om containers die in april en juni waren onderschept, met respectievelijk 557 kilo en 506 kilo cocaïne aan boord, verstopt tussen marmer en graniet.

Tijdens een grootscheeps onderzoek identificeerde het Braziliaanse gerecht daarop een resem verdachte personen en bedrijven, waarbij één van de kopstukken van de Braziliaanse cocaïnehandel. De man was al eerder veroordeeld omdat hij transporten van cocaïne per vliegtuig had georganiseerd en had na zijn gevangenisstraf zijn activiteiten hernomen. Ditmaal werd de cocaïne aangevoerd vanuit Bolivia en met kleine vliegtuigjes overgebracht naar Brazilië.

Met die informatie in handen startte de Brusselse FGP haar eigen onderzoek om de Belgische protagonisten te identificeren. Daarbij werd intensief informatie uitgewisseld met de Braziliaanse collega’s. Uit dat onderzoek bleek dat de organisatie sinds 2018 een twintigtal containers naar België zou gebracht hebben.

In Brazilië werden begin 9 augustus en begin september 24 verdachten opgepakt en 3 vliegtuigen, een helikopter, 26 wagens en geld en juwelen in beslag genomen.

Vorige week woensdag rekende de Brusselse FGP dan acht personen in. Een negende persoon werd administratief van zijn vrijheid beroofd omdat hij illegaal in België verbleef. De speurders troffen ook een cannabisplantage van een 1000-tal planten aan in Evere en namen een luxevoertuig, twee wapens en 150.000 euro in beslag.