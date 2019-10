Fietser in levensgevaar na val over verkeersdrempel in Diest

Diest - In Diest is maandag een fietser levensgevaarlijk gewond geraakt bij een verkeersongeval. Dat meldt het Leuvense parket dinsdag.

De 67-jarige man uit Alken kwam rond 11.30 uur zwaar ten val op Grasbos en werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Volgens de verkeersdeskundige van het parket waren er geen aanwijzingen dat de man was aangereden, maar is hij waarschijnlijk gevallen over een verkeersdrempel, toen hij aan een snelheid van ongeveer 30 km/u reed. Het parket stelde ook een wetsarts aan om de verwondingen van de fietser te onderzoeken.