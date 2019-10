Drie minderjarigen opgepakt na wilde achtervolging: met 143 per uur gaven ze stuur nog door aan elkaar

De politie heeft drie minderjarigen kunnen oppakken na een krankzinnige achtervolging in het Waalse Fleurus. De jongen van 15 en meisjes van 16 en 17 jaar hadden net een overval gepleegd en vluchtten vliegensvlug met de auto weg toen ze de politie zagen. De jongen gaf het stuur onderweg zelfs door aan een van de meisjes terwijl ze 143 kilometer per uur reden.

Een patrouillewagen deed afgelopen vrijdagochtend de bijzondere vaststelling. In een Nissan Note die voor een woning in Fleurus geparkeerd stond, zat duidelijk een kind. Een jongen van 15 jaar, zou later blijken. Net toen de politie voorbijkwam, kwamen twee meisjes van 16 en 17 jaar uit de woning met zakken vol kleding. Ze sprongen snel in de wagen, waarop de jongen plankgas gaf.

In de daaropvolgende achtervolging, waaraan meerdere politiewagens uit onder meer Charleroi deelnamen, slaagde de 15-jarige bestuurder erin om het stuur door te geven aan het meisje van 16 jaar. Op dat moment reden ze 143 kilometer per uur. Ze konden uiteindelijk klemgereden worden met de wagen, die volgens hen van een familielid is maar wel een gestolen nummerplaat had.

Kinderkledij

De drie minderjarigen waren al bekend bij het gerecht en behoren tot een Servisch gezin dat illegaal in ons land verblijft. In de wagen troffen de speurders de buit aan van een overval in de woning in Fleurus, waar ze een raam en een deur openbraken om kinderkleding en nog heel wat andere zaken te kunnen stelen. De buit werd teruggegeven aan de eigenaar en de wagen werd in beslag genomen. Wat er met de minderjarigen zal gebeuren, is nog onduidelijk.