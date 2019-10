Eindelijk klaar: bekijk hier het officiële Vlaamse regeerakkoord

Dinsdagavond organiseren N-VA, Open VLD en CD&V congressen waarop hun leden stemmen over regeringsdeelname. Onze redactie kon het integrale regeerakkoord, zoals het wordt verstuurd door N-VA aan haar leden ter voorbereiding van het partijcongres, alvast inkijken. Dit viel ons op:

• VRT krijgt een belangrijke rol in de uitbouw van de Vlaamse Netflix. “De VRT heeft de grootste catalogus inzake Vlaamse fictie en moet daarom vanuit een rendabel businessplan meestappen in de Vlaamse Netflix”, valt te lezen.

• Vanaf 2021 kunnen er geen stookolieketels meer geplaatst worden bij ingrijpende energetische renovaties. Als er een aardgasnet in de straat ligt, mag vanaf 2021 een bestaande stookolieketel niet meer worden vervangen.

• In subsidiereglementen en samenwerkingsovereenkomsten die de Vlaamse overheid sluit met organisaties wordt een zogenaamde ‘Nederlands-clausule’ opgenomen. Dat houdt in dat de organisaties actief het Nederlands moeten gebruiken, minstens in hun communicatie naar buiten toe. De Vlaamse overheid zal erop toezien dat lokale besturen die clausule toepassen.

• De Vlaamse overheid wil in de toekomst onteigeningen makkelijker maken. Zo blijkt uit de tekst. “Ook de procedures inzake grondverwerving en onteigening worden verbeterd om er onder meer voor te zorgen dat er sneller knopen worden doorgehakt. Te vaak komen broodnodige investeringen in verkeersveiligheid en fietsinfrastructuur immers niet tot realisatie wegens aanslepende procedures of door te trage grondverwerving.”

• De Vlaamse regering wil duaal lesgeven invoeren, waarbij leraren en docenten tegelijkertijd lesgeven en in een bedrijf werken. Dat moet een grotere interactie tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt mogelijk maken, staat te lezen in het regeerakkoord.

De integrale tekst is hieronder te lezen:

bekijk ook

Zo kwam de Vlaamse regering sinds de verkiezingen tot stand