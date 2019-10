UGent-rector waarschuwt voor harde knip en rationalisering hoger onderwijs

UGent-rector Rik Van de Walle juicht het onderwijsbeleid van de nieuwe Vlaamse regering toe, maar plaatst ook kanttekeningen. In de vooruitblik op het regeerakkoord is sprake van een ‘sterke knip’ in plaats van een ‘harde knip’ tussen bachelor en masteropleidingen. Dat laatste noemt Van de Walle “onbespreekbaar”. De rector waarschuwt ook voor een overdreven rationalisering van het hoger onderwijs.

Een ‘harde knip’ zou inhouden dat studenten niet kunnen starten met hun masteropleiding zonder dat ze met succes een volledig bachelortraject hebben afgewerkt. “Zo een ‘harde knip’ is voor mij onaanvaardbaar”, waarschuwt de rector. Die pleit voor een beperkte maar “weloverwogen” flexibiliteit voor studenten. “Deliberatie aan het einde van een bachelor- of mastertraject moet mogelijk blijven. Ook aan het einde van het eerste bachelorjaar moeten kleine tekorten kunnen worden vergeven.”

De rector zou betreuren dat de Vlaamse regering overgaat tot een verregaande rationalisering van het hoger onderwijs, waarbij richtingen met minder studenten geschrapt worden. “De menswetenschappen moeten beschermd worden. Dat idee dat een opleiding utilitair moet zijn, en anders geen recht van bestaan heeft, daar verzet ik mij grondig tegen.”

IJkingsproeven

Toch installeert de Gentse universiteit ook in zo veel mogelijk studierichtingen niet-bindende, maar verplichte ijkingsproeven. Een piste die in het Vlaamse regeerakkoord wordt doorgetrokken naar andere universiteiten. “Ik wil benadrukken dat het moet gaan over toetsen die betrouwbaar zijn, opgesteld op basis van wetenschappelijk onderzoek en na grondige validatie.” Toekomstige studenten moeten genuanceerde feedback krijgen over de behaalde resultaten en begeleid worden bij het maken van hun uiteindelijke studiekeuze, vindt Van de Walle. Die ziet in het onderwijshoofdstuk van het akkoord “een betere oriëntering van studenten maar ook remediëring en heroriëntering. Een globale aanpak die ik heel erg toejuich.”

Dat de regering ook werk wil maken van een canon, stoot de Gentse rector niet tegen de borst. Wel vraagt het om een wetenschappelijke aanpak. “De Vlaamse canon mag niet afhankelijk zijn van toevallige regeringssamenstellingen en moet gebaseerd worden op onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek”, klinkt het. “Het hier en nu, laat staan de waan van de dag, mag er niet in doorwegen. De canon moet de hele geschiedenis van Vlaanderen omvatten en moet in relatie tot de wereld worden opgesteld. Positieve aspecten van Vlaanderens geschiedenis dienen aan bod te komen, maar ook de donkere kanten ervan.”