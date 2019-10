Air France gaat CO2-uitstoot voor binnenlandse vluchten compenseren

De Franse luchtvaartmaatschappij Air France verwacht alle CO2-uitstoot van de zowat “500 binnenlandse vluchten” die haar vliegtuigen eke dag uitvoeren, te compenseren. Dat heeft Air France-topvrouw Anne Rigail gezegd in een interview met Le Parisien.

“Air France doet dat uit vrije wil zonder ertoe gedwongen te worden. Het gaat om een investering van meerdere miljoenen euro’s”, stelt Rigail in het interview dat maandagavond gepubliceerd werd.

Het compenseren zal gebeuren “door projecten te financieren voor boomaanplantingen, bosbescherming, energietransitie, of de bescherming van biodiversiteit”, verduidelijkt ze. De Franse luchtvaartmaatschappij wil vanaf januari ook alle wegwerpplastic aan boord afschaffen, en vanaf deze maand “afval sorteren en recycleren”.

Bij een vraag over het zogenaamde “flygskam”, een Zweeds woord voor “zich schamen om het vliegtuig te nemen omdat het vervuilt”, benadrukt de topvrouw dat Air France “niet genoeg afstand” heeft om te weten of het gebruik is afgenomen door die Zweedse beweging.