Kim De Gelder verhuist van gevangenis in Gent naar psychiatrische afdeling gevangenis Turnhout of Merksplas: “Hij wil zich niet laten behandelen op alle niveaus”

Gent - Kim De Gelder, dader van de steekpartij in het kinderdagverblijf Fabeltjesland in Dendermonde, zal geïnterneerd worden in de instelling van Turnhout of Merksplas. Dat heeft de kamer voor de bescherming van de maatschappij (KBM) in Gent beslist. “Hij wil zich niet laten behandelen op alle niveaus”, zegt de Gentse persrechter.

“Er is wel ingegaan op het regioverbod op vraag van de slachtoffers. Hij heeft een compleet contactverbod met alle slachtoffers en een regioverbod in Oost-Vlaanderen. Hij mag zich binnen de provincie niet verplaatsen.”

De Gelder moet dus naar een Inrichting tot Bescherming van de Maatschappij (IBM) gaan. “Hij wil zich niet laten behandelen op alle niveaus”, zegt de Gentse persrechter Mieke Dossche. “Hij heeft geen ziekte-inzicht, dus daarom wordt hij eerst in een IBM geplaatst om dan te kijken wat mogelijk is in de toekomst.”

Of hij naar Turnhout dan wel Merksplas wordt overgebracht is nog niet duidelijk. “De keuze tussen die twee zal deze week nog gebeuren”, aldus Dossche.