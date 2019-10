Rode Kruis heeft dringend bloeddonoren nodig

Rode Kruis-Vlaanderen lanceert dinsdag een dringende oproep naar bloeddonoren, omdat de voorraad van alle bloedgroepen erg laag is. Die van de bloedgroepen O+ en AB- zijn zelfs kritiek.

Tijdens de afgelopen zomermaanden is het Rode Kruis erin geslaagd om de bloedvoorraad op peil te houden. De dip die toen verwacht werd, heeft zich verplaatst naar het najaar, en dat geldt vooral voor AB- en O+.

“O+ is nochtans de meest voorkomende bloedgroep bij donoren. Maar als die donoren niet langskomen, is er natuurlijk geen bloed voor handen”, zegt Marjolein Van daele, woordvoerder van Rode Kruis-Vlaanderen.

Voor bloedgroep AB- is de situatie anders. “Slechts 0,75 procent van de Belgische bevolking is AB-. Deze donoren zijn dus zeldzamer en des te harder nodig”, aldus Van daele.

Het Rode Kruis benadrukt dat ook voor andere bloedgroepen de bloedvoorraad laag is. Daarom roept de organisatie elke Vlaming op om bloed te komen geven in een van de elf donorcentra of bij een mobiele bloedinzameling.