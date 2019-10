Aad de Mos wil af van Kompany, andere ex-spelers/trainers geven minder drastisch advies voor doodziek Anderlecht

Na zondag is de diagnose duidelijk: dit Anderlecht is doodziek. Op het eerste gezicht is er weinig hoop op genezing, maar wie palliatief lijkt, wil toch liefst een tweede, derde,... zelfs tiende opinie. Behulpzaam als we zijn, schakelden wij een legertje specialisten in. De deur van dokter Van Himst werd de voorbije maanden al platgelopen – hij wil er niks meer over kwijt. Tien collega’s van hem hadden gisteren gelukkig wél spreekuur. En zij zien nog oplossingen, al is er volgens dokter De Mos maar één (drastische) remedie mogelijk: Kompany moet eruit.