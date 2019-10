Felice Mazzu vol goede moed ondanks pandoering in eerste match met Genk: “Napoli wordt heel andere opponent”

Felice Mazzu blikte dinsdag, een dag voor het tweede groepsduel van Racing Genk in de Champions League tegen Napoli, vol goede moed vooruit. De Henegouwer wilde de 6-2 pandoering die de Limburgers in de eerste wedstrijd tegen Salzburg slikten zo snel mogelijk vergeten. “De partij van morgen tegen Napoli wordt een heel ander duel. Maar we hebben onze lessen getrokken uit de uitwedstrijd bij Salzburg”, liet Mazzu optekenen.

“Die openingswedstrijd was een heel slechte ervaring”, begon Mazzu. “We hebben er de eerste 25 minuten goed gespeeld, maar daarna zakte het als een kaartenhuisje in. We gaven veel te veel ruimte weg. Het niveau in de Champions League is heel hoog en we weten nu dat we daar klaar voor moeten zijn.”

Foto: BELGA

“Morgen verwacht ik een ander duel”, ging de Genk-T1 voort. Mazzu heeft zelf Italiaanse roots en gaf toe dat het een speciale wedstrijd was voor hem, in eigen huis, tegen een Italiaanse tegenstander, maar hij wilde toch vooral focussen op het spel op de mat. “Napoli is een team dat veel meer dan Salzburg uitgaat van balbezit. Het wordt voor ons belangrijk een goed evenwicht te vinden tussen aanval en verdediging. Te defensief spelen tegen Napoli zou niet slim zijn, maar te aanvallend spelen ook niet. Dan geven we te veel ruimte weg. Maar ik heb vertrouwen. Ik verwacht een sterk Genk morgen.”

De voorbereiding op het duel met Napoli was op z’n minst gezegd rumoerig te noemen. De Limburgse derby van vorige zaterdag bij Sint-Truiden moest gestaakt worden omdat supporters van beide teams zich misdroegen. Genk gaf na de herneming dan ook nog eens een 0-3 voorsprong uit handen. “We waren achteraf heel erg teleurgesteld”, erkende Mazzu. “We speelden goed tot de partij na een uur een eerste keer werd stilgelegd. Na die onderbreking vielen we helemaal stil. Ik wil me er verder nu niet meer op concentreren. Dat is het verleden. Voor mij telt enkel het heden.”

Mazzu werd tot slot nog gevraagd naar zijn mening over Dries Mertens, de Rode Duivel in Napolitaanse loondienst, en Kalidou Koulibaly, ex-speler van Racing Genk en momenteel de leider van de Napoli-verdediging. “Mertens is een echte topspeler”, was de Italo-Belg duidelijk. “Hij speelt slim tussen de lijnen, kan links, rechts of centraal spelen en hij scoort heel vlot. Hij is overduidelijk erg belangrijk voor Napoli. Wat Koulibaly betreft, ben ik zo mogelijk nog meer onder de indruk. Hij is momenteel één van de beste centrale verdedigers in Europa. Hij is fysiek erg sterk. Het is leuk dat zo’n speler zijn carrière begon in Genk. Het wordt voor de fans een leuk weerzien.”

Jere Uronen verwacht erg lastig duel: “Maar hele groep gelooft toch dat we kunnen winnen”

Jere Uronen liet duidelijk blijken veel zin te hebben in de eerste thuiswedstrijd in deze Champions League-campagne. De Fin wilde de wedstrijd van morgen meteen in handen nemen.

“We zullen er vanaf de aftrap moeten staan”, stak Uronen van wal. “We verdienen het om hier te staan, in de grootste clubcompetitie ter wereld. We geloven met de hele groep ook in een overwinning. Je speelt ten slotte voetbal om te winnen. We zullen wel een superdag nodig hebben. We kennen onze kwaliteiten en we kennen hun kwaliteiten. We weten dus dat het heel moeilijk wordt, maar met de fans achter ons is er veel mogelijk. We gaan het hen zo moeilijk mogelijk maken. Iedereen zal alles geven en dan is die eerste overwinning van Genk in de Champions League mogelijk.”

Foto: BELGA

De Limburgers hebben op dit moment niet de supervorm van vorig seizoen te pakken, maar Uronen denkt dat dit snel zal keren. “De nieuwe jongens ten opzichte van vorig seizoen begrijpen ons spel elke dag beter en beter. Je ziet dat op training. We hebben het momenteel in de wedstrijden iets lastiger. Het team reageert niet goed op tegendoelpunten. Het is zaak om even dat superjaar van vorig jaar te vergeten en als team keihard te werken. Alleen zo komen de goede resultaten terug.”

De linksachter gaf tot slot nog mee dat Napoli in Europa één van zijn favoriete ploegens is. “Daarom kijk ik ook zo enorm uit naar deze wedstrijd. Napoli behoort tot de teams die het beste voetbal van Europa spelen. Er zit enorm veel kwaliteit in hun team, vooral de voorlinie is indrukwekkend. Voor mij als verdediger wordt het een hele uitdaging om dat aanvallende geweld tegen te houden. Maar ik ga ook genieten. Dit zijn de wedstrijden waarvoor je voetballer bent geworden.”