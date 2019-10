Club Brugge-fans veroveren vol vertrouwen het centrum van Madrid: “We zin de beste van al de reste

De Plaza Mayor in Madrid kleurde dinsdagmiddag al snel helemaal blauw en zwart. Meer dan 3.600 Brugse fans zullen vanavond om 18u55 de Champions League match tegen Real Madrid bijwonen en die hadden er vooraf alvast veel vertrouwen in. “We zin de beste van al de reste”, schalde constant over het majestueuze Madrileense plein.