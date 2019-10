Beruchte tafelschuimster Nadine W. krijgt alweer twee maanden cel

Nadine W. (49), de beruchtste tafelschuimster van het land, heeft dinsdag in de Brugse rechtbank twee maanden bijkomende celstraf gekregen. De vrouw werd schuldig bevonden aan acht feiten van afzetterij in horecazaken in Gent, Torhout, De Haan, Knokke, Kortrijk en Bredene. Telkens ging ze tafelen zonder de rekening te betalen.

Nadine W. zit sinds juli in de cel en stapelde de voorbije maanden al meer dan zeven jaar celstraf op voor meer dan 100 feiten van tafelschuimerij. De vrouw kampt volgens haar advocaat Peter Gonnissen met zware psychische problemen, zoals psychoses en dwangmatig gedrag. “Deze vrouw hoort dan ook niet thuis in de gevangenis”, stelde hij meermaals. Begin september beval de rechter in Gent een psychiatrisch onderzoek van W. Dat onderzoek moet tegen 25 november zijn afgerond. Op 5 december zal de rechter zich buigen over de resultaten.