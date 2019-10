De nieuwe strategie van Boris Johnson: zorgen dat de EU de Britten er zelf uitgooit

De Britse premier Boris Johnson zal morgen aan de EU zijn “zeer goed plan”voorleggen voor het oplossen van de Ierse grenskwestie. Maar de kans dat de EU dan plots zal plooien, is klein. Zonder in details te gaan, stelde Johnson dat er douaneposten zullen komen omdat “de realiteit nu eenmaal zo is”. Ook liet hij doorschemeren dat als de Britten toch langer in de EU moeten blijven, de “rebelse” lidstaat mogelijk zal dwarsliggen en de besluitvorming in de EU zal blokkeren. Zo hoopt hij dat de EU de Britten zelf zal dumpen.