Hij verkocht 100 miljoen platen, maar nu is zijn gezin het lichaam van zanger José José kwijt

Terwijl miljoenen fans rouwen om het overlijden van de Mexicaanse zanger José José, ontspint zich een lelijke familieruzie. Zijn kinderen weten niet waar zijn lichaam is en wijzen met een beschuldigende vinger naar hun halfzus en moeder.

Met José José verloor Mexico een van haar populairste zangers. De 71-jarige crooner werd er de ‘King of song’ genoemd en verkocht een verre van onaardige 100 miljoen platen in zijn vijf decennia overspannende carrière. José José stond vooral bekend om zijn romantische ballades.

Afgelopen zaterdag verloor hij de strijd tegen kanker. Miljoenen Mexicanen rouwen om zijn overlijden, maar zijn kinderen zijn ondertussen in een ware soap beland. José Joel en Marysol Sosa, de kinderen die hij kreeg bij een van zijn drie echtgenotes, dachten zondag zijn wake bij te wonen in Miami, maar stonden voor een gesloten deur. Ze kregen te horen dat zijn lichaam daar niet was.

Boodschap

“We weten niet waar zijn lichaam is”, zegt José Joel aan Reuters. “We hebben nochtans het recht om dat te zien. We willen weten of José José, onze vader, overleden is.” De man en zijn zus hebben een vermoeden waarom ze hun vader niet vinden: volgens hen hebben hun halfzus Sarita en haar moeder het lichaam verstopt.

José Joel richtte daarom een boodschap aan die zus, met de vraag om contact met hem op te nemen en hen te laten weten waar het lichaam is.

Politie

De twee kinderen van de zanger trokken naar de politie en schakelden de Mexicaanse minister van Buitenlandse Zaken in. “Zolang we zijn lichaam niet zien, kunnen we niet geloven dat hij dood is”, zegt Joel. De twee hebben hun halfzus en haar moeder al eerder beschuldigd van de ontvoering van hun vader, toen ze met hem naar de VS vertrokken voor zijn kankerbehandeling.

Het vermoeden van de twee blijkt trouwens terecht te zijn: het lichaam van de man is inderdaad meegenomen door hun halfzus en haar moeder. Die geven aan BBC te kennen dat ze het stoffelijk overschot bewust niet aan José Joel en zijn zus tonen. “We plannen een begrafenis en er zullen herdenkingen komen in de VS en Mexico.”