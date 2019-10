Melikam Kucam (N-VA) mag na acht maanden gevangenis verlaten, maar geen contact hebben met vrouw en oudste zoon

Antwerpen - De Antwerpse kamer van inbeschuldigingstelling heeft zopas beslist dat Melikam Kucam (N-VA) de gevangenis mag verlaten. Na acht maanden in de cel op verdenking van gesjoemel met humanitaire visa voor Assyrische christenen mag hij met een enkelband zijn voorarrest verder uitzitten. Opvallend: hij mag geen contact hebben met zijn vrouw en oudste zoon, ook verdacht in het onderzoek.

De Antwerpse procureur was eerder in beroep gegaan tegen de beslissing van de raadkamer om het gewezen Mechelse boegbeeld van N-VA met een enkelband huiswaarts te sturen. Nu mag hij spoedig alsnog de gevangenis verlaten. Dat na acht lange maanden in de gevangenis.

Eerste stap naar visum? Betalen

Het gerecht verdenkt de Kucams - ook zoon en vrouw zijn officieel in verdenking gesteld intussen - van zware onregelmatigheden bij het toekennen van humanitaire visa. Kort gesteld: Kucam zou zich meermaals hebben laten betalen om Assyrische christenen, veelal uit Syrië en Irak, op een lijst te zetten om in aanmerking te komen voor een humanitair visum. Het zou gaan om achtduizend euro per visum. Het was Kucam die samen met een L.V., werkzaam op het kabinet van toenmalig staatssecretaris Theo Francken (ook N-VA) de lijsten opstelde. Waarna Francken met luide trom verkondigde dat een recordaantal christenen zo’n humanitair visum had bekomen. Het gerecht heeft de voorbije maanden al die dossiers onderzocht en een lijst gemaakt met slachtoffers van Kucams praktijken.

Melikan Kucam blijft zijn rol in de hele kwestie ontkennen, maar werd toch officieel in verdenking gesteld van passieve omkoping, afpersing, mensensmokkel en lidmaatschap van een criminele organisatie. Meermaals werd zijn aanhouding verlengd de voorbije maanden. Allicht zal hij na zijn vrijlating eerstdaags verplicht naar zijn ouders trekken om daar zijn voorarrest verder uit te zitten. Zoekt hij toch contact met zijn eigen vrouw of zoon, vliegt hij onherroepelijk opnieuw naar de cel. Het gerechtelijk onderzoek blijft intussen lopen.