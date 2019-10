Vrouw vraagt vriendin om op doos met seksspeeltjes te letten, maar ontdekt dagen later lugubere inhoud

Of ze even op haar doos met seksspeeltjes wilde letten. Dat vroeg een Spaanse vrouw aan een vriendin net voor de politie een huiszoeking zou uitvoeren in haar woning. Toen het zaakje een paar dagen later – letterlijk – begon te stinken, opende de vriendin de doos toch. En belandde de eigenares achter tralies. Dat melden Spaanse media.

Haar vriend was vrijwillig vertrokken. Dat was de officiële verklaring van de 61-jarige Carmen M. uit Castro Urdiales, in het noorden van Spanje, toen de politie bij haar informeerde naar de man die sinds februari niet meer gezien werd. De vrouw was niet van gisteren en wist goed genoeg dat er een huiszoeking zou volgen, dus vroeg ze een vriendin om tijdelijk een doos voor haar in bewaring te nemen. Een doos vol seksspeeltjes, zo zei ze, en het zou gênant zijn als de politie die zou vinden.

Maar toen de doos wel heel erg begon te stinken, besloot die vriendin er toch in te kijken. En wat ze zag, was wel erg luguber: een afgehakt mensenhoofd. De vrouw kreeg een paniekaanval en belde de politie, die Carmen M. meteen oppakte. Het is nog niet duidelijk of het hoofd in de doos dat van haar ‘verdwenen’ partner is, maar daar wijst alles voorlopig wel op.