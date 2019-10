Liesblessure houdt Kevin De Bruyne voor onbepaalde tijd aan de kant

Slecht nieuws voor Manchester City en - naar alle waarschijnlijkheid - ook de Rode Duivels: sterspeler Kevin De Bruyne heeft een liesblessure opgelopen en is een tijdje onbeschikbaar.

Nadat KDB gisteren al een training miste, maakte Man City dinsdagmiddag bekend dat de Rode Duivel het duel tegen Dinamo Zagreb in de Champions League mist door een liesblessure. Een termijn plakten de Citizens evenwel niet op zijn afwezigheid, die is “afhankelijk van hoe hij reageert tijdens zijn revalidatie”. De blessure van De Bruyne komt ook voor de Rode Duivels op een heel slecht moment, over iets meer dan een week volgen de interlands thuis tegen San Marino en in Kazachstan. De draaischijf van City was nochtans uitstekend aan het seizoen begonnen, met negen assists in evenveel wedstrijden. De Bruyne speelde afgelopen weekend nog tegen Everton, waar hij een lelijke van Schneiderlin mocht incasseren.