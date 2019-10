Real Madrid een maat te sterk voor Brugse U19: Club Brugge wordt een helft weggetikt door Spaanse leeftijdsgenoten

De U19 van Club Brugge moet de leiding in de Youth League laten aan Real Madrid. Na de 3-2-winst tegen Galatasaray werd het in Spanje met 3-0 geklopt. Real bleek zeker een niveau sterker, al toonde Club zich ook een meester in het missen van kansen.

Real Madrid mag dan wel bekend staan om een spilziek transferbeleid, maar het beschikt over een jeugdopleiding die best vermaard is, La Fábrica genaamd. Van de huidige A-kern rolden Dani Carvajal en Nacho er van de band, in het spoor van Iker Casillas, Raúl en andere illustere voorgangers. Of er in hun huidige U19 een speler van dat kaliber huist, zal nog moeten blijken. Maar dat de Spanjaarden verder stonden dan hun Brugse leeftijdsgenoten, bleek wel in het Estadio Alfredo Di Stefano, gelegen in het gigantische state of the art oefencomplex Real Madrid City.

Shinton

De wedstrijd was nauwelijks afgetrapt of doelman Nick Shinton had al twee reddingen uit zijn mouwen geschud. Vooral de eerste, op een schot van Pablo Ramon van dichtbij, zal gretig genoteerd zijn door de vele aanwezige scouts en spelersmakelaars, waaronder Thierry Courtois, vader van. Wat Shinton enkele minuten later deed, ook. De Brugse goalie kwam een fractie te laat op een hoge voorzet waardoor Latasa de 1-0 relatief makkelijk kon maken. Latasa was een van de spelers die al actief is bij Real Madrid Castilla, de reservenploeg van Raúl die in de Spaanse derde klasse speelt. Daar scoorde hij nog niet, maar tegen blauw-zwart tekende Latasa voor de rust ook voor een tweede doelpunt toen hij het best volgde op een pegel tegen de kruising van Aparicio.

Onverdiend kon het niet genoemd worden. Real was stukken beter aan de bal, toonde veel beweging voor doel en bracht het Brugse centrale duo, Van Der Brempt en Dendoncker, te makkelijk in de problemen. De Kroatische ref Igor Pajac leek bovendien een thuisfluiter, maar daar kon Club het niet op afwenden. Op het middenveld kreeg blauw-zwart geen grip. Charles De Ketelaere, een week geleden nog uitblinker in zijn debuut op Francs Borains, wist zich amper door te zetten.

Club verkwanselt schamele kansen

De schamele kansen die Club versierde, verkwanselde het bovendien. Appiah zette zich meteen na de 1-0 prima door op links maar plaatste de bal naast de verste paal. Even later moest De Wolf scoren, na een uitstekende actie en teruglegger van Aelterman, maar de middenvelder mikte naast een gapend doel. Ook meteen na de 2-0 wenkte het Madrileense doel, maar Aelterman, diep gestuurd door De Ketelaere, een messcherpe tackle belette hem nog te schieten. Aan de overzijde stond Shinton pal op een pegel van Santos en raakte Aparicio de paal.

Trainer Rik Demil liet zijn Ghanese middenvelder Asoma in de kleedkamer en bracht Xander Blomme in. Real liet begaan en Club toonde meer schwung, maar de aansluitingstreffer bleef uit. Aelterman kwam goed voor zijn man maar kopte de voorzet van Wilkims naast. De Brugse centrumspits, erg actief als aanspeelpunt, stak de bal even later ook rakelings naast. Invaller Van De Keybus schoot ook al op doelman Luis Lopez. Real bleef gevaarlijk op de counter, maar invaller Arribas vond alleen het zijnet. In het slot, nadat de doorgebroken Hallaert nog maar eens een Brugs doelpunt liet liggen, maakte invaller Alvaro de 3-0. Over drie weken ontvangt Club U19 de leeftijdsgenoten van PSG. Die verpletterden Galatasaray met 1-5 en staan gedeeld tweede naast Club.

Doelpunten: 15’ Latasa 1-0, 28’ Latasa 2-0, 89’ Alvaro 3-0

Real Madrid: Luis Lopez; Santos, Pablo Ramon, Chust (80’ Isma), Miguel ; Sintes, Dotor (60’ Eneko), Baeza ; Jordi (70’ Arribas), Aparicio (60’ Alvaro); Latasa (70’ Pablo)

Club Brugge: Shinton; Vervaque, Van Der Brempt, Dendoncker, De Cuyper; Asoma (46’ Bl