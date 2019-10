Drie zussen verdacht van moord op vader, maar door deze beelden hopen ze op vrijspraak

Rusland is in de ban van een rechtszaak rond de drie zussen Krestina (19), Angelina (18) en Maria (17). Zij vermoordden in 2018 hun vader in hun appartement in Moskou, waarna ze werden opgepakt en aangeklaagd voor “doodslag met voorbedachten rade”. Maar nu sturen de advocaten van de zussen beelden van hun leven met hun gewelddadige vader de wereld in als “belangrijk bewijs” om de aanklacht te kunnen afzwakken.

27 juli 2018. Mikhail Khachaturian (57) zou de avond niet overleven. Met talloze messteken in zijn lichaam zou hij overlijden. Toen zijn lichaam werd ontdekt in de traphal van zijn flatgebouw in Moskou, doken al snel beelden op van een ijsberende vrouw, vlak na het tijdstip waarop de moord zou hebben plaatsgevonden. Het duurde niet lang voor de onderzoekers zijn dochters Krestina (19), Angelina (18) en Maria (17) in het vizier kregen.

Een dag later werden de drie dochters van het slachtoffer opgepakt en aangeklaagd voor moord. Ze riskeren een gevangenisstraf van minstens twintig jaar.

Kinderbescherming

Maar het dossier bleek al snel bijzonder complex. Toen Krestina, Angelina en Maria in de cel zaten, vonden journalisten immers geluidsopnames en verzamelden ze getuigenissen over het gezin. Daaruit bleek dat de meisjes het al jarenlang hard te verduren kregen onder het schrikbewind van hun vader.

De man zou hen niet alleen dagelijks hebben vernederd, hij zou zijn dochters ook seksueel hebben misbruikt. Leerkrachten van de tieners zouden bovendien al vaak een klacht hebben ingediend over de vader bij de kinderbescherming, maar daar werd nooit gehoor aan gegeven.

“Spontane” moord

De advocaten van de meisjes hingen onmiddellijk hun verdediging op aan de onthullingen van het huiselijk geweld. Volgens hen handelden de zussen “uit zelfverdediging” en is de voorbedachten rade nonsens omdat de moord “spontaan” gebeurde.

Uit verklaringen bleek dat Khachaturian thuis was gekomen na een medische behandeling en niet tevreden was met wat hij thuis aantrof. Hij strafte de meisjes voor de rommel door peperspray in hun gezicht te spuiten. Door het gas viel Krestina flauw, waarop haar zussen besloten hun vader te doden om haar te redden.

Messteek in het hart

De zusjes vielen hun vader aan met een mes en hamer, maar de man verdedigde zich. Krestina was intussen weer bij bewustzijn en sprong in de bres voor haar zussen. Tijdens het tumult probeerde Krestina te vluchten, maar werd achternagezeten door haar vader.

In de traphal kregen de zussen de bovenhand. Met een messteek in de hartstreek maakten ze een eind aan het leven van hun vader. Voor ze de hulpdiensten belden, zouden ze zichzelf hebben verwond zodat het leek dat Khachaturian hen had aangevallen.

Protestmarsen

Krestina, Angelina en Maria hadden het emotioneel ook erg moeilijk, klinkt het bij hun advocaten. Tijdens hoorzittingen getuigden ze over het jarenlange misbruik van hun vader. Dat kon op heel veel bijval rekenen bij het Russische volk. De zussen krijgen hun steun en er werden al verschillende protestmarsen georganiseerd tegen de opsluiting van het trio.

Sociale activisten eisen een wetswijziging, waardoor slachtoffer van seksueel geweld beter worden beschermd. De meisjes hebben de gevangenis intussen mogen verlaten, maar blijven onder huisarrest tot aan het proces.