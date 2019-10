Ambulanciers dienen drie katjes zuurstof toe na zware woningbrand in Menen: “Ze waren heel groggy”

Menen - Alsof ze menselijke slachtoffers waren: zo behandelden de ambulanciers van Wevelgem drie katten na een zware woningbrand in Menen. De dieren waren er door de vele rook erg aan toe, maar door hen zuurstof toe te dienen, leken ze het te overleven.

Het was een buurtbewoonster die dinsdagmiddag rond 13.30 uur had gezien dat er zwarte rook uit een keuken kwam van een sociale woning bij het Vander Merschplein. De vrouw alarmeerde de hulpdiensten die onmiddellijk ter plaatse snelden. Aangezien niemand opendeed, beukten de brandweermannen de voordeur in.

Al snel lokaliseerden ze de brandhaard in de keuken, bij het fornuis. Het vuur was snel onder controle. Voor alle zekerheid werd ook het vals plafond opengebroken en het platte dak aan de buitenzijde. In het huis troffen de brandweermannen geen bewoners aan, maar wel drie versufte katten die onder het roet zaten. De dieren, een volwassen poes en twee kleintjes, waren er erg aan toe. De ambulanciers van Wevelgem die naar de brand waren gekomen voor het geval er slachtoffers waren, ontfermden zich onmiddellijk over het onfortuinlijke trio. “We hebben ze zuurstof toegediend net zoals we bij mensen zouden doen”, zeggen Björn Dumolein en Noël Coutereel. “Eerst waren ze erg groggy, maar hun toestand is flink verbeterd.”

Hoewel de dieren wat zwart zagen en rilden, zag het ernaar uit dat ze het zouden halen. Een medewerkster van dierenasiel De Grensstreek kwam hen ophalen voor verdere verzorging.

Het huis waarin ze zaten, was ondertussen onbewoonbaar door de brand. Wat de brand veroorzaakte, wordt nog onderzocht. Volgens buren is de bewoonster, die ook twee kinderen heeft, nog weinig in het huis.