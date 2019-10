Greenpeace maakt brandhout van regeerakkoord: “Coalitie van verliezers doet aan uitlachpolitiek”

Het klimaatbeleid van deze Vlaamse regering is uitlachpolitiek. Bovendien lijkt deze coalitie doof voor de roep van jongeren en gezinnen die zich zorgen maken over hun toekomst. Dat is de reactie van Greenpeace op het Vlaamse regeerakkoord.

“Deze coalitie van verliezers lijkt wel doof geboren”, benadrukt de milieuorganisatie. “Doof voor de roep van jongeren en jonge gezinnen die zich zorgen maken over hun toekomst. Doof voor de wetenschap en blind voor de gevolgen van een aarde die steeds sneller opwarmt. De regeringspartijen vinden dat Europa in 2050 klimaatneutraal moet zijn. Maar Vlaanderen, als een van de meest geïndustrialiseerde en welvarende regio’s, mikt slechts op 80 procent minder emissies tegen 2050. Wie willen ze hier voor de gek houden?”

Het akkoord is volgens Greenpeace een enorme gemiste kans voor Vlaamse bedrijven, die op klimaatvlak in de staart van het Europese peloton dreigen te belanden. “Volgens de laatste wetenschappelijke inzichten moeten we naar een volledig koolstofvrij Europa tegen 2040. Met dit regeerakkoord gaat weer cruciale tijd verloren om de nodige investeringen te doen. Er wordt veel hoop gevestigd op nog te bewijzen technologieën als koolstofopslag, terwijl de ambities voor volwassen technologieën als zonne- en windenergie opnieuw te laag blijven.”

Factuur doorgeschoven

De Vlaamse regering schuift volgens de milieuorganisatie de factuur door naar toekomstige generaties. “De systeemveranderingen die absoluut nodig zijn op het vlak van mobiliteit en energie zijn afwezig in het regeerakkoord. Wat landbouw betreft, kijken we uit naar de uitvoering van enkele goede voornemens.”

Hoe de Vlaamse regering met dit regeerakkoord haar verplichtingen op het vlak van klimaat en luchtvervuiling kan nakomen, is voor Greenpeace een raadsel. “Begin volgende maand verstrijkt de deadline voor een nieuw en ambitieus actieplan tegen luchtvervuiling, opgelegd door de rechtbank van eerste aanleg in de rechtszaak aangespannen door Greenpeace”, luidt het.